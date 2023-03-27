Запад сообщил Зеленскому плохие вести о контрнаступлении

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Украинские власти не имеют контроля над небом. Проблема усугубляется и отсутствием авиатехники. Потому контрнаступление начнется с ракетных ударов, пишет The Wall Street Journal.
Хотя ВСУ не раскрывает планы, ряд аспектов позволяет предположить, что изначально украинские войска будут наносить удары с помощью ракет и артиллерии. После этого на позиции ВС России выдвинутся сухопутные силы с танковыми частями – они, в основном, будут состоять как из советской, так и западной техники. В 2023 году Британия обещала передать Киеву танки до наступления лета, ожидается появление американских "Абрамсов".
Эксперты полагают, что Киев попытается вытеснить российские войска из Запорожской области и перерезать коридор, соединяющий Крым с материковой Россией. В феврале Минобороны Украины обещало "вбить клин" на южном участке фронта россиян.
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