Запад сообщил Зеленскому плохие вести о контрнаступлении

Запад сообщил Зеленскому плохие вести о контрнаступлении
Peter Gercke/www.globallookpress.com
У ВСУ нет одного важного элемента

Украинские власти не имеют контроля над небом. Проблема усугубляется и отсутствием авиатехники. Потому контрнаступление начнется с ракетных ударов, пишет The Wall Street Journal.

Хотя ВСУ не раскрывает планы, ряд аспектов позволяет предположить, что изначально украинские войска будут наносить удары с помощью ракет и артиллерии. После этого на позиции ВС России выдвинутся сухопутные силы с танковыми частями – они, в основном, будут состоять как из советской, так и западной техники. В 2023 году Британия обещала передать Киеву танки до наступления лета, ожидается появление американских "Абрамсов".

Эксперты полагают, что Киев попытается вытеснить российские войска из Запорожской области и перерезать коридор, соединяющий Крым с материковой Россией. В феврале Минобороны Украины обещало "вбить клин" на южном участке фронта россиян.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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