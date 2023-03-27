Соратник Зеленского грозится открыть фронт

Украина будет вынуждена объявить очередную мобилизационную волну при размещении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии, заявил глава украинской правящей партии "Слуги народа" Давид Арахамия.

Участник провальных переговорных процессов Украина-Россия сообщил, что появление ТЯО гарантирует открытие второго фронта – вдоль границы с белорусскими соседями. Длина линии боевого соприкосновения в таком случае растянется более чем на тысячу километров.

Украинские власти, добавил Арахамия, объявят о дополнительном мобилизационном наборе для контроля над линией фронта. Речь идет примерно о восьми бригадах ВСУ. Арахамия, однако, не стал уточнять, каким образом пехотные части намерены противодействовать боеголовкам.