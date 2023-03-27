Вокруг Бахмута сомкнулось кольцо

Вокруг Бахмута сомкнулось кольцо
Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
ВСУ признали бедственное положение своих подразделений

Бахмут в настоящее время практически находится в окружении российских подразделений, заявил бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По словам боевика, российские войска пытаются параллельно развить тактический успех в Авдеевке, которую пытаются превратить в "Бахмут-2". Однако тактика, по словам Дикого, пока что не увенчалась успехом. Авдеевка находится в кольце примерно на процентов.

"Если Бахмут сейчас где-то на 4/5 в кольце, то Авдеевка – пока наполовину", – приводит РИА "Новости" заявление боевика, ссылаясь на украинские медиа.

Боевик добавил, что российские подразделения продвигаются на окраинах к городу, пытаясь перекрыть транспортное сообщение для ВСУ, действуя по примеру с тактикой действий в Бахмуте.

*экстремистская организация, запрещена в РФ
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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