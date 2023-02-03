"Большой взрыв": в США разработали план победы Украины над Россией

"Большой взрыв": в США разработали план победы Украины над Россией
Фото: www.unsplash.com
"Гениальная" идея пришла в голову Макфолу

Уже в этом месяце будет отмечена годовщина старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Важная дата вызывает особый интерес у западных политиков. Так, со скандальным предложением выступил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Дипломат считает, что в эту дату нужно устроить нашей стране "большой взрыв". Как известно, экс-посол является убежденным русофобом и с огромной ненавистью относится к нашей стране.

Макфол призвал вашингтонскую администрацию 24 февраля объявить о решении оказать киевскому режиму беспрецедентную военную помощь. Свою идею дипломат назвал "теорией большого взрыва". Смысл заключается в том, чтобы одновременно отправить в Незалежную целую кучу мощной боевой техники.

Так, бывший посол считает, что в руки Вооруженных сил украинского государства должны попасть ракеты ATACMS, дроны и реактивные самолеты. Государственный деятель уверен, что после этого у киевского режима появятся все шансы одержать победу над нашей страной. Своими измышлениями американский политик поделился в колонке для авторитетного зарубежного издания Foreign Affairs.

Источник: Foreign Affair ✓ Надежный источник
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