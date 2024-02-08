Российский военный пощадил сына-предателя из ВСУ ценой жизни – Newsweek

Российский военный пощадил сына-предателя из ВСУ ценой жизни – Newsweek
Фото: www.unsplash.com
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Родственники столкнулись на поле боя

Трагическая ситуация произошла на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. В прессе появилась история о том, как российский военный пощадил экипаж своего сына-предателя, который воевал в рядах украинской армии. Историю опубликовало издание Newsweek.

Газета описала произошедшее со слов украинского вояки. Девятнадцатилетний молодчик рассказал, что во время боя столкнулся со своим отцом, который, как только понял, что сражается с собственным ребенком, тут же перестал вести огонь. Парень заявил, что первую половину детства жил в России. Теперь же он добровольный боец Вооруженных сил Незалежной.

Украинский военный сообщил, что имел непродолжительный диалог с отцом, в котором тот назвал его "сынок" и сказал, что не мог стрелять в родного ребенка. По словам служителя киевского режима, после этого наш танк с его родителем на борту уничтожили беспилотники противника. Об этом сообщает телеканал "360".

Тем временем, на Украине продолжаются междоусобные политические игры. Местный лидер Владимир Зеленский размышляет над тем, чтобы отправить в отставку главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Впрочем, на Западе бывшему комику уже рассказали, чем это может обернуться.

Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
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