США выделят деньги для продолжения катастрофы на Украине - политолог Миршаймер

США выделят деньги для продолжения катастрофы на Украине - политолог Миршаймер
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/www.globallookpress.com
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Байден сделает все, чтобы конфликт не превратился в тлеющий костер

Белый дом готовит очередной проект с выделением новой помощи администрации Владимира Зеленского для продления боевых действий, несмотря на шаткое положение украинской армии. Фактически, ВСУ уже можно считать проигравшей стороной, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Пакет помощи, уверен аналитик, лишь на некоторое время продлит агонию Зеленского. Джо Байден уже открыто заявляет о тяжелом положении украинских сил, которые тратят собственные человеческие ресурсы перед натиском россиян.

"Он выбрал правильную риторику. Следует обратить внимание на расстановку сил: украинцы обречены", – высказался эксперт.

Профессор полагает, что администрация Байдена рассчитывать на целевое расходование средств Зеленским: они должны пойти на обучение военнослужащих и закупку вооружения. Миршмаймер при этом указывает, что для всех сторон целесообразнее приступить к мирным переговорам для скорейшего урегулирования украинского кризиса. Вместо этого Байден финансирует военные действия.

"Это было бы оправданным, если бы кто-то верил в способность Украины использовать выделенные денег для того, чтобы одержать победу. Но одержать победу они не смогут. Она в любом случае лишится территорий", – подвел итоги аналитик.

Напомним, Штаты намерены выделить Украине и Израилю средства, направленные на охрану государственных границ в рамках законопроекта о внешней помощи, который был поддержан сенатом. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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