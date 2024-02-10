Россия начала использовать Starlink на Украине – СМИ

Полагают, что терминалы купили через третьи лица

Российские войска начали использовать спутниковую систему связи SpaceX Starlink на территории Украины, утверждают источники в украинском командовании.

Украинская сторона впервые обнаружила использование Россией спутниковых устройств на передовой несколько месяцев назад. По их заявлению, со временем число устройств растет. В ВСУ полагают, что у российских военных в арсенале десятки систем Starlink, которые задействуют по всей территории фронта.

"Когда их будут сотни, нам будет тяжело жить", – сказал украинский источник.

Источники полагают, что аппараты могли быть куплены за границей через третьи лица и привезены на Украину.



Российская сторона не подтверждала информацию, что использует спутниковую систему связи SpaceX. Представители компании также отвергали слухи, что ведут какие-либо дела с российским правительством или вооруженными силами страны. В сообщении они отмечали, что если выявят факт использования терминалов подсанкционной стороной, то немедленно деактивируют его.