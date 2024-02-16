Раскрыт вероятный диагноз Владимира Зеленского

Появились подробности состояния лидера

Американский журналист Саймон Шустер, который занимается написанием биографии Владимира Зеленского, рассказал о вероятном диагнозе украинского президента. В интервью немецкому изданию Tagesspiegel он указал, что близкие замечают у главы признаки физического истощения.

По словам американца, Зеленский стал крайне негативно воспринимать любую критику. Он утверждает, что это связано с его привычкой постоянно получать овации со стороны окружающих, поскольку до президентского поста он был артистом.

Шустер утверждает, что сотрудники штаба украинского президента стараются отгородить его всех людей, которые могут раскритиковать решения главы государства.

"В его непосредственном окружении почти нет тех, кто мог бы дать ему отпор", – заявил журналист.

Биограф уверяет, что отсутствие конструктивных возражений создает большой спектр проблем.

Тем не менее, Зеленский тяжело бы пережил недовольство украинцев в свой адрес, поэтому если народ захочет мира с Россией, то президент непременно пойдет на этот шаг, уверяет Шустер.

Ранее украинский лидер предложил армии использовать вооружение, которое создаст помехи для разведывательных средств противника.

