Медиум назвала точный срок

Представители международного сообщества продолжают пристально следить за тем, что происходит на территории украинского государства. Многие надеются, что нашей стране в самое ближайшее время удастся завершить затянувшийся конфликт. Определенную веру в "светлое будущее" внушают многочисленные предсказания пророков и экстрасенсов.



Так, известный медиум Аделина Панина, как и многие ее коллеги, сделала прогноз по поводу украинских событий. Эксперт по тонким материям назвала точный срок завершения боевых действий. По ее предсказанию, военный конфликт прекратится уже в будущем году.



Конец спецоперации будет ознаменован полным крахом власти нынешнего лидера страны Владимира Зеленского. Экстрасенс уверена в победе российской армии, которая за последнее время сумела серьезно укрепить свои позиции.



Стоит отметить, что 2025 год все чаще мелькает в предсказаниях специалистов. Недавно знаменитый математик-пророк Сидик Афган также объявил, что именно 2025 год станет поворотным для нашей страны и окажется точкой отсчета объединения Украины и России. Кроме того, был назван конкретный город, с которого начнутся важнейшие исторические события.

