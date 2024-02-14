Конец СВО и крах Зеленского: когда завершится конфликт по прогнозу экстрасенса

Конец СВО и крах Зеленского: когда завершится конфликт по прогнозу экстрасенса
Фото: www.unsplash.com
Медиум назвала точный срок

Представители международного сообщества продолжают пристально следить за тем, что происходит на территории украинского государства. Многие надеются, что нашей стране в самое ближайшее время удастся завершить затянувшийся конфликт. Определенную веру в "светлое будущее" внушают многочисленные предсказания пророков и экстрасенсов.

Так, известный медиум Аделина Панина, как и многие ее коллеги, сделала прогноз по поводу украинских событий. Эксперт по тонким материям назвала точный срок завершения боевых действий. По ее предсказанию, военный конфликт прекратится уже в будущем году.

Конец спецоперации будет ознаменован полным крахом власти нынешнего лидера страны Владимира Зеленского. Экстрасенс уверена в победе российской армии, которая за последнее время сумела серьезно укрепить свои позиции.

Стоит отметить, что 2025 год все чаще мелькает в предсказаниях специалистов. Недавно знаменитый математик-пророк Сидик Афган также объявил, что именно 2025 год станет поворотным для нашей страны и окажется точкой отсчета объединения Украины и России. Кроме того, был назван конкретный город, с которого начнутся важнейшие исторические события.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

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