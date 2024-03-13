Путин озвучил будущее России в случае проигрыша в СВО

Глава страны оценил происходящее в зоне боевых действий

Президент России Владимир Путин высказался о том, что ждет Россию в случае неудачи в зоне спецоперации. По его словам, последствия могут оказаться катастрофическими. Об этом он заявил в интервью для РИА "Новости" и "России 1".

"С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить", – отметил лидер.

Путин утверждает, что в случае проигрыша в первую очередь может пострадать российская государственность.

Тем не менее, лидер указал, что сейчас инициатива в зоне СВО полностью перешла к российской армии. Именно из-за этого украинские диверсанты ранее предпринимали попытки совершить вылазки в Белгородскую и Курскую области.

При этом Путин полагает, что поддержание морального духа собственных солдат не является главной целью диверсий. Основной мотив – сорвать или помешать президентским выборам в России. И как дополнительный бонус, украинцы надеются, что смогут отвоевать несколько российский поселений, чтобы получить преимущество в переговорах с Москвой.

