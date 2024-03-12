Стало известно о смерти брата Владимира Путина

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Региональные СМИ сообщили о смерти Евгения Путина – двоюродного брата российского президента Владимира Путина. Ему был 91 год.
Причина гибели мужчины не сообщается. Известно, что при жизни он был одним из ведущих врачев-урологов в Иваново, который вылечил множество пациентов в период своей профессиональной деятельности. Последние годы он жив в Суздале вместе со своим сыном.
Известно, что отцы Евгения и Владимира Путиных были родными братьями. Сообщается, что похороны родственника президента прошли в минувшее воскресенье – присутствовал ли во время церемонии лидер, не указано.
Ранее президент ответил на оскорбление Байдена в свой адрес.
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