Экономист Сакс заявил о панике США из-за роста влияния БРИКС

Американцам не нравится потеря своего глобального статуса

Рост влияния БРИКС на международной арене сильно пугает Соединенные Штаты Америки, считает американский экономист Джеффри Сакс. Он отметил, что на данный момент экономические показатели объединения выше, чем у США и его союзников.

"В Вашингтоне, конечно, это своего рода паника до уровня невротического состояния тревоги", – заявил аналитик.

Теперь, отмечает он, Штаты не могут получать желаемое так быстро, как делали это раньше. К примеру, страна оказалась в изоляции по вопросу Израиля и Палестины. Сакс заявил, что говорить на эту тему король Бахрейна не так давно предпочел с Россией и Китаем, но не с Соединенными Штатами.

Как отмечал российский президент Владимир Путин на прошлой неделе, суммарный ВВП стран БРИКС превысил аналогичные показатели государств G7. И, по его словам, тенденция лишь усиливается.

Ранее желание вступить в состав объединения снова захотела Турция после пары лет молчания на эту тему. Аналитики отмечают, что подобные намерения Анкары невероятно злят Брюссель. Однако они полагают, что заявления турков могут оказаться лишь попыткой оказать давление на партнеров по НАТО.