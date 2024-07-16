Инциденты произошли в нескольких точках фронта

Любопытной информацией с полей проведения спецоперации по денацификации киевского режима поделился отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко. Стало известно, что на нескольких точках фронта зафиксированы случаи тяжелого отравления украинских боевиков после употребления продуктов, которые были переданы им волонтерами. Известно также и о летальных случаях после отравления.

В частности, такая ситуация сложилась в одном из сел под Харьковом. Там незалежные вояки получили в качестве поддержки от украинских волонтеров еду и воду. Вскоре после употребления продуктов они почувствовали себя очень плохо, некоторые скончались. Неподалеку от печально известного поселка Часов Яр от отравления пострадал целый взвод украинских боевиков.

Сообщается, что массовые проблемы со здоровьем начались у украинских вояк после получения от волонтеров мясных консервов и минеральной воды. Служба безопасности Незалежной бросила все силы на расследование цепочки странных происшествий. Разумеется, в первую очередь, в них попытались найти пресловутый "русский след". Однако работа в этом направлении не дала никаких результатов. Известно, что все случаи отравления произошли после получения продуктов от украинских волонтеров.

К слову, ранее в Киеве сделали новое громкое заявление об ударах вглубь российской территории.