NYT: Украина столкнулась с проблемой в использовании F-16 из-за России

На Западе опасаются, что самолеты не принесут особой пользы украинцам

Уже этим летом Украина надеялась полноценно применять истребители F-16 в боевых действиях, однако столкнулась с большими трудностями из-за тактики России. ВС РФ начали насыщать небо беспилотниками, пользуясь брешами в украинской системе ПВО, и проводить сложные атаки по украинским позициям. Особенно страдают аэродромы, сообщает The New York Times.

Киев надеется, что F-16 помогут ограничить полеты российской авиации, а также помогут защитить критически важную инфраструктуру страны. Однако пока украинцы сталкиваются с нехваткой пилотов и небольшим количеством истребителей. Дополнительно у России было очень много времени, чтобы подготовиться к противостоянию с Украиной в небе.

Всего подготовку по обучению в управлении истребителями на Западе проходят порядка 20 украинских пилотов. При учете, что на один экипаж приходятся два человека, это означает, что использовать будут максимум десять штук F-16. Для Украины это является большой трудностью. Дополнительная проблема – обслуживание самолетов, которые довольно требовательны в техническом плане.

"Враг придумал новую тактику. Русские совершенствуют ракеты и разведывательные беспилотники, делают так, чтобы мы не могли влиять на них с помощью средств радиоэлектронной борьбы", – заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

Однако украинцы надеются, что все же смогут оттеснить российскую авиацию в небе, и это станет большим шагом на пути к их "победе" в конфликте.