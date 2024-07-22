Боевики не знают пощады

Российская армия продолжает активно освобождать населенные пункты в Донбассе, пока находящиеся под контролем Вооруженных сил Незалежной. Сейчас наши военные успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике. То, с чем столкнулись местные мирные жители, вызывает леденящий душу ужас.



Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинские боевики расстреливают ни в чем не повинных людей целыми семьями. Когда головорезы понимают, что российские войска на подходе и единственный путь к спасению – бегство, они начинают звереть и пытаются уничтожить как можно больше мирных граждан.

Многие люди из освобождаемых населенных пунктов стараются воспользоваться возможностью и эвакуироваться на безопасное расстояние от точки боевого соприкосновения вглубь России. Этого незалежные боевики позволить не хотят, поэтому людей массово уничтожают.

"Противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону людей.... они их просто расстреливают", – рассказал донецкий лидер.

Пушилин добавил, что бойцы российской армии делают все возможное и всячески стараются помочь людям спастись. К сожалению, наши военные не всегда успевают прийти на помощь. Украинские головорезы устроили настоящую кровавую баню в ДНР. В частности, речь идет о Торецке и Красногоровке.



К слову, ранее западные спонсоры киевского режима сделали громкое заявление о массовой мобилизации.

