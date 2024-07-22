Сырский заявил о дефиците ракет малой дальности у ВСУ

Сырский сделал неожиданное признание о положении ВСУ: "Тотальный дефицит"
Фото: www.unsplash.com
Главком решил быть откровенным

Украинская армия испытывает серьезные проблемы на полях проведения российской спецоперации по демилитаризации киевского режима. Если раньше заявления высокопоставленных представителей Киева изобиловали бравадой, то теперь все чаще звучат честные признания в собственном бессилии и проблемах на фронте. С откровенным заявлением выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Украинский командир заявил, что возглавляемая им армия испытывает острый дефицит в зенитных ракетах малой дальности. При этом именно это вооружение используется противником для того, чтобы противостоять высокоэффективным российским разведывательным дронам.

Сырский объявил о плачевной ситуации в ВСУ и отметил, что теперь украинским стратегам нужно придумать какой-то альтернативный способ противостояния российским беспилотникам. Впрочем, судя по всему, пока особых идей в этой сфере нет.

"ВСУ требуется овладение новыми способами уничтожения разведывательных беспилотников российских сил в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности", – констатировал военный.

К слову, ранее главный союзник России в Европе сделал громкое заявление о подготовке к войне с нашей страной. Западные государства приступили к активной подготовке к прямому военному противостоянию с Российской Федерацией.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

В Британии забились в истерике из-за беспрецедентного шага России

Москва давно предупреждала об ответных мерах

На Западе озвучили Киеву плохие новости из-за события в ноябре

Положение Украины может резко измениться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей