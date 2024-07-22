Главком решил быть откровенным

Украинская армия испытывает серьезные проблемы на полях проведения российской спецоперации по демилитаризации киевского режима. Если раньше заявления высокопоставленных представителей Киева изобиловали бравадой, то теперь все чаще звучат честные признания в собственном бессилии и проблемах на фронте. С откровенным заявлением выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.



Украинский командир заявил, что возглавляемая им армия испытывает острый дефицит в зенитных ракетах малой дальности. При этом именно это вооружение используется противником для того, чтобы противостоять высокоэффективным российским разведывательным дронам.

Сырский объявил о плачевной ситуации в ВСУ и отметил, что теперь украинским стратегам нужно придумать какой-то альтернативный способ противостояния российским беспилотникам. Впрочем, судя по всему, пока особых идей в этой сфере нет.

"ВСУ требуется овладение новыми способами уничтожения разведывательных беспилотников российских сил в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности", – констатировал военный.

К слову, ранее главный союзник России в Европе сделал громкое заявление о подготовке к войне с нашей страной. Западные государства приступили к активной подготовке к прямому военному противостоянию с Российской Федерацией.