Украинцы пытаются совершенствоваться

Вооруженные силы украинского государства испытывают серьезные проблемы на всех направлениях ведения боевых действий, однако готовы использовать любую возможность для того, чтобы хотя бы немного улучшить свое положение. Так, стало известно о новом супероружии всушников, которое несколько напугало российских военных своей неуязвимостью. Речь идет о модифицированном дроне "Баба-яга".



Теперь незалежные стали бронировать крылатых бойцов, получивших название "Баба-яга", что делает задачу по уничтожению значительно сложнее. Такой информацией с журналистами поделился начальник инженерно-саперного взвода бригады спецназначения Росгвардии Андрей.

Военный рассказал, что "Баба" способна переносить до четырех противотанковых мин типа ТМ-62 и имеет особые полетные задачи.

"К тому же, их начали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться", – добавил боец.

Появление у противника нового оружия вызывает обеспокоенность среди российских военных, так как дроны "Баба-яга" представляют серьезную угрозу на поле боя. Их способность доставлять мощные боеприпасы, такие как противотанковые мины, в сочетании с новой защитой от стрелкового оружия, усложняет задачу по их нейтрализации и требует новых тактических решений.

К слову, ранее стало известно о том, что Запад отказал Киеву в критической просьбе.