Чиновник сделал заявление о важном решении главы России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слова секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу о согласии Путина отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, между сторонами не было никаких четких договоренностей.

Ранее бывший министр обороны рассказал, что Киев передал через Анкару предложение прекратить удары по энергообъектам, включая атомные электростанции. Шойгу отметил, что глава России благосклонно воспринял инициативу и согласился с ней, однако потом украинцы от своих слов отказались.

"Никаких четких договоренностей не было. Это первое", – заявил Песков.

Вторым аспектом он назвал то, что в текущей ситуации, когда ВСУ находятся в Курской области, представить себе возможность договариваться о чем-то с украинскими властями довольно трудно.

Представитель администрации президента подчеркнул, что сейчас нет других альтернатив, кроме как ведение спецоперации – это является единственным для России способом достичь поставленных целей.

Ранее американские СМИ сообщали, что до вторжения ВСУ в Курскую область Москва и Киев обсуждали возможность отказа от ударов по энергообъектам друг друга.