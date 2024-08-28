Шойгу заявил о сложной ситуации с экстремизмом и терроризмом в России

Проблема наблюдается в нескольких регионах

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время выездного совещания в СКФО указал, что в регионах округа фиксируется рост экстремизма и терроризма. Ситуация, по его словам, остается сложной.

Шойгу указал, что количество преступлений экстремистской и террористической направленностей в последнее время выросло. Он напомнил о терактах в КЧР и Дагестане, которые привели к гибели 21 человека. Среди них было 18 полицейских.

Бывший глава Минобороны отмечает, что серьезную озабоченность вызывают попытки радикальной идеологии вытеснить светские законы в стране. Это касается также замены традиционных норм ислама на радикальные и формирования новых салафитских групп.

Чиновник полагает, что происходящее может быть связано с противоречиями внутри религиозных групп Северного Кавказа, которые появляются из-за деструктивного влияния извне. По его словам, в публичном пространстве появляется все больше призывов к незаконной деятельности.

"Применение различных методов информационно-психологического воздействия на сознание людей является опасным оружием в руках наших недругов", – заявил Шойгу.

Для борьбы с ростом терроризма и экстремизма в России, говорит он, нужны комплексные превентивные меры, что позволит своевременно нейтрализовать угрозу и не допустить развития радикальных идей.

Визит Шойгу в СКФО прошел вскоре после инцидента в ИК-19, где представители запрещенной в России террористической группировки захватили заложников.