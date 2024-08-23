За день до захвата ИК-19 на работу заступили молодые сотрудники

Стала известна возможная причина случившегося

Накануне захвата исправительной колонии в Волгоградской области на службу заступили молодые сотрудники ФСИН. Они приняли присягу в минувший четверг.

"В этот день сотрудникам учреждения были вручены погоны с очередными специальными званиями, ведомственные награды, медали за достижения в спортивной жизни учреждения и Волгоградской области. Также молодые сотрудники учреждения приняли присягу", – сказано в сообщении.

По предварительной информации, захват ИК-19 совершили четверо осужденных – граждане Узбекистана и Таджикистана, которые заявили о своей причастности к запрещенной террористической группировке ИГИЛ*. Они требуют отпустить их на свободу и предоставить собственный вертолет с 2 млн долларов. Захват они смогли осуществить с помощью заточек, которые предположительно продавались на территории лагеря.

Сообщается, что пострадали четверо сотрудников колонии, которых доставили в Суровикинскую ЦРБ. Сведения о погибших разнятся – их может быть от одного до четырех человек по неподтвержденным данным.

О происшествии уже доложили Владимиру Путину. Президент выслушал доклад от начальника ФСИН.

В июне террористы захватили ростовское СИЗО-1. В результате операции все преступники были ликвидированы. Источники полагают, что причиной захвата волгоградской ИК могут быть меры, которые силовики приняли после инцидента в Ростове-на-Дону. Например, всех радикалов постригли и побрили наголо, запрещали читать религиозную литературу и забрали молитвенные коврики.

* террористическая организация, запрещена на территории РФ