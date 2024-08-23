За день до захвата ИК-19 на работу заступили молодые сотрудники

Вскрылись новые подробности о захваченной ИК-19 в Волгоградской области
Кадр видео SHOT
Стала известна возможная причина случившегося

Накануне захвата исправительной колонии в Волгоградской области на службу заступили молодые сотрудники ФСИН. Они приняли присягу в минувший четверг. 

"В этот день сотрудникам учреждения были вручены погоны с очередными специальными званиями, ведомственные награды, медали за достижения в спортивной жизни учреждения и Волгоградской области. Также молодые сотрудники учреждения приняли присягу", – сказано в сообщении.

Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

По предварительной информации, захват ИК-19 совершили четверо осужденных – граждане Узбекистана и Таджикистана, которые заявили о своей причастности к запрещенной террористической группировке ИГИЛ*. Они требуют отпустить их на свободу и предоставить собственный вертолет с 2 млн долларов. Захват они смогли осуществить с помощью заточек, которые предположительно продавались на территории лагеря.

Сообщается, что пострадали четверо сотрудников колонии, которых доставили в Суровикинскую ЦРБ. Сведения о погибших разнятся – их может быть от одного до четырех человек по неподтвержденным данным.

О происшествии уже доложили Владимиру Путину. Президент выслушал доклад от начальника ФСИН.

В июне террористы захватили ростовское СИЗО-1. В результате операции все преступники были ликвидированы. Источники полагают, что причиной захвата волгоградской ИК могут быть меры, которые силовики приняли после инцидента в Ростове-на-Дону. Например, всех радикалов постригли и побрили наголо, запрещали читать религиозную литературу и забрали молитвенные коврики.

* террористическая организация, запрещена на территории РФ

Источник: УФСИН РФ по Волгоградской области

Стало известно об ударе ВСУ по Курской АЭС

Станция находится в доступности для украинской артиллерии

"Просто ужас". Командир ВСУ расписался в бессилии из-за решения ВС России

Вояки не знают, как справиться с проблемой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей