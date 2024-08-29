Что говорят о задержанном заместителе Шойгу Попове

Чиновник был верным соратником бывшего министра

В четверг, 29 августа, правоохранители задержали еще одного бывшего заместителя министра обороны Павла Попова. Его подозревают в незаконном обогащении на работе парка "Патриот". В ведомстве он служил с 2013 года и был уволен два месяца назад по указу президента Владимира Путина.

Попов и его родственники владеют многочисленными объектами недвижимости в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Сейчас следствие проверяет законность их приобретения. По предварительной информации, замминистра закупал строительные материалы для собственных нужд за счет парка "Патриот", а также требовал выполнять монтажные работы на своих участках бесплатно. Сумма хищений составляет 30-40 миллионов рублей. Если его вину докажут, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Во владении Попова на 2019 год числятся квартира на 73 квадрата, земельный участок на 2,4 тысячи кв, жилой дом и Mercedes A200. Его заработок в этом же году составил 13,5 млн рублей.

Источники утверждают, что военный был одним из ближайших соратников Сергея Шойгу с 90-х годов. Он служил ему в МЧС и следом перешел на должность в Минобороны. Военкоры говорят, что Попов является человеком, который замедлил внедрение беспилотников в армию России.

Известно, что у чиновника есть несколько государственных наград. Например, ордена "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, "За военные заслуги" и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Он является вторым замом Шойгу, задержанным за последнее время. Сейчас своего наказания по делу о мошенничестве ожидает Тимур Иванов.