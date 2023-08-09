В конце ноября: что известно о подготовке встречи Путина и Зеленского

В конце ноября: что известно о подготовке встречи Путина и Зеленского
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Организуют все два нейтральных государства

Объединенные Арабские Эмираты собираются устроить встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в конце ноября. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на европейские и арабские дипломатические источники.

С такой инициативой выступил президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян. Он уже обсудил вопрос с папой римским Франциском, который с энтузиазмом воспринял подобное предложение, поскольку Ватикану предложили оказать посредничество во встрече лидеров России и Украины.

Предполагается, что встреча Зеленского и Путина может состоятся во время Конференции ООН по климату COP28. Она пройдет 30 ноября в Дубае. 

Пока ни одна из сторон не дала предварительного согласия на встречу. Москва и Киев настаивают на том, что оснований для начала переговорного процесса нет. При этом Ватикан и ОАЭ в течение последующих месяцев планируют предпринять усилия для того, чтобы осуществить личное общение Зеленского и Путина. 

Арабский лидер уже доложил о своей инициативе и президенту США Джо Байдену, который выразил готовность оказать необходимую помощь.

В последнее время появляется в медийном пространстве все больше сообщений о подготовке к мирному урегулированию украинского конфликта. Как ранее писало "Утро.ру", Запад начинает подталкивать украинцев к переговорам.

Источник: L'Orient-Le Jour
новости партнеров
По теме

Все в отпусках: смерть Васильевой вызвала панику в театре Сатиры

Когда и где будет похоронена великая актриса

Япония забилась в истерике из-за одного решения России

Токио руководствуется известным принципом "а нас за шо?"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей