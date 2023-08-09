В конце ноября: что известно о подготовке встречи Путина и Зеленского

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Объединенные Арабские Эмираты собираются устроить встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в конце ноября. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на европейские и арабские дипломатические источники.
С такой инициативой выступил президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян. Он уже обсудил вопрос с папой римским Франциском, который с энтузиазмом воспринял подобное предложение, поскольку Ватикану предложили оказать посредничество во встрече лидеров России и Украины.
Предполагается, что встреча Зеленского и Путина может состоятся во время Конференции ООН по климату COP28. Она пройдет 30 ноября в Дубае.
Пока ни одна из сторон не дала предварительного согласия на встречу. Москва и Киев настаивают на том, что оснований для начала переговорного процесса нет. При этом Ватикан и ОАЭ в течение последующих месяцев планируют предпринять усилия для того, чтобы осуществить личное общение Зеленского и Путина.
Арабский лидер уже доложил о своей инициативе и президенту США Джо Байдену, который выразил готовность оказать необходимую помощь.
В последнее время появляется в медийном пространстве все больше сообщений о подготовке к мирному урегулированию украинского конфликта. Как ранее писало "Утро.ру", Запад начинает подталкивать украинцев к переговорам.
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