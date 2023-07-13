Анкара заявила о тайных переговорах с Москвой по передаче "Азова"* Киеву

В Кремле информацию не подтверждали

Турецкая сторона утверждает, что между Анкарой и Москвой прошли тайные переговоры по вопросу передачи боевиков "Азова"* Киеву. Правящая партия Турции утверждает, что предоставила России все объяснения. Дополнительных деталей опубликовано не было.

После произошедшего в Кремле заявляли, что передача "азовцев"* связана с провала украинского контрнаступления. Отдельно там отметили, что шаг противоречит договоренностям, которые были заключены между Анкарой, Москвой и Киевом.

Ранее в Турции заявили, что намерены продолжить развивать конструктивные отношения с Россией посредством "прозрачных переговоров" с главой государства Владимиром Путиным. Но и от своих обязательств перед НАТО турецкая сторона не отказалась, назвав такой подход "политикой баланса".

* запрещенная в России террористическая организация