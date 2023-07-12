Турция впервые объяснила предательство России

Отношения между странами стали напряженнее

Государственная турецкая газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах опубликовала заявление Анкары по поводу возникшего напряжения в отношениях с Москвой. Официльные лица утверждают, что мнение о том, будто бы Турция решила отвернуться от России не явлется правильным.

Осведомители указали, что страна планирует и дальше продолжать вести "политику баланса".

"В этом контексте, развивая отношения с Западом и Европой, будут продолжаться "прозрачные переговоры" с президентом России Путиным", – сказано в заявлении.

Ранее Кремль заявил, что Киев и Анкара нарушили свои обязательства в деле о передаче на Украину плененных украинских боевиков. Что касается разрешения на вступление Швеции в НАТО, Москва посоветовала турецким властям не питать иллюзий, будто бы из-за этого страну примут в ЕС. А к подобному решению со стороны Турции руководство России давно было готово.

При этом турецкий президент Эрдоган уверен, что вступление Швеции в альянс невозможно без вступления Турции в Евросоюз, указывает "Радио 1".