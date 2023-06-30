"Настало время": в США предложили заключить мир по Украине

Каждую из сторон просят уступить территории

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что после произошедшего в России мятежа появилось удобное окно для начала переговоров по Украине. Он заявил, что США должны воспользоваться моментом и попытаться договориться о посредничестве по данному вопросу, передает Reuters.

Трамп считает, что, возможно, Киеву все же придется уступить часть территорий, несмотря на категорическую позицию. В противном случае остановить конфронтацию не выйдет. При этом бизнесмен допустил, что и Москва согласиться отдать некоторые города и регионы, которые удалось вернуть украинцам.

Однако, несмотря на противоречия, бывший президент считает, что США должны прилодить все усилия, чтобы заключить мир между Россией и Украиной, указывает RT.

"Настало время сделать это, собрать две стороны вместе, чтобы добиться мира", – приводит его слова телеканал "360".

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что большинство украинцев во время опроса выразили готовность к затяжному конфликту с Россией, если это приведет к победе Украины, сообщает "Свободная пресса".