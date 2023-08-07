Как выглядит скандальная анкета для россиян в Латвии: появилось фото

Как выглядит скандальная анкета для россиян в Латвии: появилось фото
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Люди в шоке от вопросов властей страны

Латвийский власти решили разделить русских, проживающих в стране, на хороших и плохих. Чтобы войти в первую категорию, нужно успешно ответить на все вопросы специальной анкеты, которую выдают при прошении о гражданстве или получении ВНЖ. Во вторую попадают те, кто отвечает в пророссийском ключе – за такое их в итоге выгоняют из Латвии.

На просторах соцсетей появилась фотография скандальной латвийской анкеты. В ней людям задают вопросы, ответы на которые в России могут попадать под уголовные статьи. К примеру, заявление о том, считают ли они Крым аннексированной территорией.

Латвийские власти требуют, чтобы россияне однозначно ответили на несколько вопросов, высказавшись против своей страны. При этом совершенно ясно, что анкета не является простым опросником – это своеобразный тест с правильными ответами, где люди прекрасно знают, как надо отвечать.

Фото: соцсети

"Фактически латвийские власти под угрозой непродления ВНЖ заставляют граждан России оправдывать варварский демонтаж памятников борцам с нацистами. То есть отказываться от антинацистских убеждений. Насколько это соответствует европейскому законодательству?", – возмущаются в соцсетях.

Ранее Эстония заявила, что не собирается по примеру Латвии и Литвы высылать российских граждан.

Источник: Telegram
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