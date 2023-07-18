Очевидцы сообщили о новой атаке на Крым

Очевидцы сообщили о новой атаке на Крым
Фото: соцсети
Подтверждения информации не было

Отдыхающие в Феодосии туристы утверждают, что в городе раздался взрыв. После него было слышно звуки спецсигналов служб быстрого реагирования – каких именно не уточняется. Люди предполагают, что было срабатывание систем ПВО из-за новой атаки на Крым.

Сначала, по словам очевидцев, громкий звук напугал отдыхающих. Люди поспешили подальше от пляжа, хватая детей на руки. Спустя пять минут все стало спокойно.

Люди рассказали, что до инцидента слышался звук работы двигателя. Официального комментария от властей в регионе не было. 

Ранее в Кремле заявили, что намерены ответить на теракт на Крымском полуострове. В минувший понедельник беспилотный наводный аппарат повредил одну из опор Крымского моста. В результате это привело к падению дорожной полосы, а также гибели супружеской пары. Их 14-летняя дочь осталась жива.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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