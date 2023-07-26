У берегов Крыма разбилось гражданское судно

Борт "напоролся" на затонувший корабль

Гражданское судно с пассажирами на борту потерпело бедствие у берегов Крыма. Погранслужба получила от яхты "Тата" сигнал бедствия.

Как отмечает источник, в момент инцидента судно находилось у мыса Фонарь, столкнувшись с подводным объектом – им оказалось затонувшее судно.

На место ЧП выдвинулся корабль "Коршун". В момент его прибытия "Тата" была наполовину затоплена. Причина крушения – пробоины из-за удара с затонувшим кораблем. Пограничники откачали воду и отбуксировали яхту. Пострадавших нет, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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