Раскрыт вероятный ответ России на теракты в Москве и Крыму

Раскрыт вероятный ответ России на теракты в Москве и Крыму
Фото: соцсети
Власти дали ответ

Утренние атаки на российскую столицу и Крымский полуостров удалось вовремя пресечь – поэтому в результате инцидентов нет пострадавших. Однако подобный террористический акт оставлять без ответа не планируют. Российские власти рассказали, что может предпринять Москва после произошедшего.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время беседы с журналистами ответил, что вероятным ответом станет достижение целей СВО. Более конкретным в вопросе оказался зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", он связал удары по российским гражданским объектам с провалами украинского контрнаступления. На этом фоне он призвал российские военные силы выбирать более "нестандартные цели" для нанесения ударов.

"Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", – указал он.

После произошедшего официальный представитель МИД Мария Захарова наза атаку на Москву и Крым актами международного терроризма, сообщает Общественная служба новостей. Подобного мнения придерживаются и в российском Минобороны. 

При этом эксперты так и не пришли к единому мнению о том, откуда были запущены беспилотники. Военный аналитик Андрей Кошкин в беседе со "Свободной прессой" выразил мнение, что к этому могут быть причастны диверсионные группы на территории России.

Источник: РЕН ТВ
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