Вместо Крыма: названы лучшие направления для бюджетного отдыха

Достойных вариантов много

В настоящее время некоторые туристы ищут альтернативные варианты путешествий и временно откладывают длительные поездки в Крым. Однако тем, кто привык к отдыху на полуострове, не так легко найти подходящий вариант, который был бы оптимальным по цене и качеству.

За туристов это сделали эксперты и предложили им ряд оптимальных вариантов. Возможно, сервис будет чуть ниже, но впечатлений не меньше, уверяют специалисты.

Оказывается, за те же деньги можно отдохнуть еще во многих регионах России и даже за границей. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян назвал относительно бюджетные варианты, где способны предложить россиянам отдых уровня Севастополя или Ялты.

Это Турция, Египет, Абхазия, Дагестан, Краснодарский край. Безусловно, любой из вариантов подразумевает свои нюансы. Их нужно учитывать непосредственно перед планированием поездки.

Ранее сообщалось, что Египет может оказаться временно закрыт для россиян из-за вспышки неизвестной болезни. Пока Роспотребнадзор ограничился карантинными мерами. В ведомстве предлагают усилить контроль за авиарейсами, прибывшими из жаркой африканской страны. Впрочем, в России пока не зафиксировали ни одного случая новой болезни, поэтому туристы продолжают летать в Египет.