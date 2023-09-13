Стала известна судьба поврежденных кораблей после ракетного обстрела Севастополя

В Минобороны рассказали о дальнейших действиях после ночной атаки Украины в Севастополе

Два военных российских судна, поврежденных из-за удара украинский войск по Севастополю, будут полностью восстановлены, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как отмечает источник, суда проходили ремонт на заводе имени Орджоникидзе в Севастополе. 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по городу, нанеся повреждения кораблям. Позднее в МО РФ уточнили, что корабли полностью восстановят для продолжения боевой службы.

Известно, что украинские войска нанесли ракетную атаку по заводу, также атаковав корабли Черноморского флота. ПВО удалось уничтожить семь ракет, патрульное судно "Василий Быков" смогло поразить все надводные средства ВСУ.

По предварительной информации, в ходе атаки ВСУ пострадали 24 человека. Украинские войска постоянно подвергают обстрелу приграничные территории России, атакуя их с помощью беспилотных дронов и актов диверсии.

"Утро" писало ранее, что ракетная атака со стороны ВСУ произошла в ночь на 13 сентября, примерно в 03:18 по МСК. Пострадал также Севастопольский морской завод.

По словам военного эксперта Константина Сивкова, ВСУ могли атаковать Севастополь с помощью переданных Западом "Штормов" с дальним радиусом действия, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".