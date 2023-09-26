Детей выгнали из укрытия во время тревоги в Севастополе

Люди рассказали о шокирующем инциденте

В последнее время Крым подвергается частым нападениям со стороны Украины. Местных жителей предупреждают об этом с помощью системы оповещения гражданского населения – сигнал говорит о том, что они должны спрятаться в специальном месте и быть особенно осторожными. Однако не все проходит с этой процедурой гладко.

Крымчане рассказали в соцсетях, что в один из таких дней родителей вместе с детьми выгнали из Дворца культуры рыбаков. Специалист по пожарной безопасности, как он сам пояснил, выпроводил всех на улицу. Он пояснил, что такое распоряжение ему дало руководство, заявив, что убежище ДК предназначено исключительно для сотрудников.

"У вас в своих домах есть укрытие", – объяснил мужчина.

Возмущенные люди решили снять произошедшее на видео. Они показали, как недоумевающие и перепуганные родители стоят вместе с детьми и не понимают, что дальше делать. Как известно, в случае угрозы передвигаться по городу довольно опасно.

Пока власти никак не отреагировали на произошедшее. Подобные случаи происходили и на Украине, когда людей в Киеве не пускали в убежища во время обстрелов – тогда свои должности потеряли несколько человек, в их отношении были возбуждены уголовные дела.

Ранее Крым атаковали ВСУ, нанеся удар по штабу Черноморского флота. Как сообщает gazetametro.ru, в результате произошедшего погиб один человек.