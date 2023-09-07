Появились доказательства вины Украины в ударе по рынку Константиновки

Появились доказательства вины Украины в ударе по рынку Константиновки
Фото: соцсети
Несколько аналитиков пришли к одному выводу

Последние несколько дней украинские СМИ обвиняют Россию в нанесении удара по рынку в Константиновке. Сообщается, что в результате атаки погибло 16 человек, еще порядка 40 получили ранения различной степени тяжести. Однако немецкий журналист издания BILD Юлиан Репке утверждает, что все факты, напротив, указывают на причастность ВСУ к произошедшему.

В Twitter он опубликовал разбор, почему придерживается такого мнения. Немец указал, что на некоторых видео в стеклах машин можно было разглядеть отображение движущейся в сторону земли ракеты. 

"Хронология отражений, направление людей, слух приближающегося объекта и место удара – все указывает на то, что объект, попавший на рынок, пришел с северо-запада или около 300 градусов", – написал он.

Другими словами, удар был нанесен с территории, которую контролирует украинская сторона. Репке уверен, что ракета C-300, если бы была выпущена со стороны российской границы, не могла бы преодолеть расстояние в 200-250 км. 

Аналогичного мнения придерживаются оппозиционные российские военные аналитики. По их словам, с большой долей вероятности, по рынку в Константиновке ударила именно украинская ракета. Однако они допускают, что это не было целенаправленной атакой на своих, а лишь роковой случайностью.

Ранее Россия подверглась новому нападению украинских беспилотников. ВСУ пытались нанести удары по главному штабу российской спецоперации в Ростове-на-Дону.

Источник: Twitter
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