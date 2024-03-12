Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Пострадавших и разрушений не зафиксировано

В Раменском городском округе был уничтожен дрон, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram.

По предварительной информации, на месте падения обломков не было зафиксировано повреждений или пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Помимо Московской области, атаке беспилотников подверглись и другие регионы страны. БПЛА были зафиксированы в Орловской, Белгородской, Тульской, Курской и Воронежской областях.

До этого дроны пытались атаковать Москву в конце февраля и декабря. Об этом сообщал Сергей Собянин.

Источник: Telegram
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