Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

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В Раменском городском округе был уничтожен дрон, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram.
По предварительной информации, на месте падения обломков не было зафиксировано повреждений или пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Помимо Московской области, атаке беспилотников подверглись и другие регионы страны. БПЛА были зафиксированы в Орловской, Белгородской, Тульской, Курской и Воронежской областях.
До этого дроны пытались атаковать Москву в конце февраля и декабря. Об этом сообщал Сергей Собянин.
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