Собянин: Система ПВО отразила атаку летевшего к Москве беспилотника

Защитный комплекс работает, как часы

Сегодня, 22 декабря, силами противовоздушной обороны в городском округе Подольск было отражено нападение дрона, который направлялся в сторону российской столицы. Такой информацией с общественностью поделился мэр города Сергей Собянин.



Градоначальник отдельно отметил, что на месте, куда рухнули обломки беспилотника, по имеющимся данным, нет никаких разрушений. Инцидент также обошелся без пострадавших. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. В ближайшее время будут установлены все детали произошедшего.

