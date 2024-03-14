Ликвидирован грозивший станцевать на Мавзолее солдат ВСУ

Ему было 42 года

Украинский солдат Николай Томайчук с позывным Танцор погиб на Украине. Мужчина был ликвидирован усилиями российской армии, ему было 42 года. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на некролог городского совета Каменец-Подольска.

Украинец до вступления в ряды ВСУ был профессиональным танцором, на Украине у него была своя танцевальная студия. После начала спецоперации он заявлял, что мечтает станцевать с саблями на крыше Мавзолея.

По данным российского Минобороны на начало февраля, потери украинской армии в январе превысили 23 тысячи человек.