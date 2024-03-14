Ликвидирован грозивший станцевать на Мавзолее солдат ВСУ

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Украинский солдат Николай Томайчук с позывным Танцор погиб на Украине. Мужчина был ликвидирован усилиями российской армии, ему было 42 года. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на некролог городского совета Каменец-Подольска.
Украинец до вступления в ряды ВСУ был профессиональным танцором, на Украине у него была своя танцевальная студия. После начала спецоперации он заявлял, что мечтает станцевать с саблями на крыше Мавзолея.
По данным российского Минобороны на начало февраля, потери украинской армии в январе превысили 23 тысячи человек.
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