Боец ВС РФ вышел один против группы диверсантов и вернулся победителем

Боец ВС РФ вышел один против группы диверсантов и вернулся победителем
Фото: www.unsplash.com
Военный совершил настоящий подвиг

Ожесточенные бои с украинским противником не прекращаются ни на день. Незалежные вояки, гонимые киевскими руководителями, делают все для того, чтобы добиться хотя бы каких-то результатов на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Однако пока незалежным военным особо нечем похвастаться. В то же время, наши бойцы демонстрируют невероятную стойкость и отвагу.

Сегодня, 15 марта, стало известно о настоящем подвиге российского бойца, который не испугался выйти в одиночку против целой группировки украинских диверсантов. Инцидент произошел на границе многострадальной Белгородской области. Как известно, уже несколько дней украинский противник пытается проникнуть на территорию нашей страны через этот субъект государства.

О подвиге российского бойца рассказал известный военный корреспондент Евгений Поддубный. Так, отважный военный спокойно, выпрямившись в полный рост, прошествовал к окопу, в котором засели диверсанты. Боец абсолютно не испугался скопления целой группировки врага. Он размеренно закинул гранату в укрепление, а затем вернулся на свою позицию.

Благодаря этому враг был повержен. Многие вояки погибли на месте, другие были ранены, что позволило нашим военным быстро провести зачистку.

К слову, ранее с воинственным заявлением в адрес России выступил французский лидер Эмманюэль Макрон.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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