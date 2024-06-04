Байден пошел на уступки Берлину при строительстве "Северного потока — 2" - SZ

Раскрыта тайная сделка Байдена с Германией по России
Джо Байден. Кадр: YouTube
Вашингтон рассчитывал извлечь выгоду

В немецкой прессе появилась информация о деталях тайной сделки американского лидера Джо Байдена с властями Германии. Конфиденциальные договоренности вашингтонской администрации и Берлина касались строительства российской газовой магистрали "Северный поток-2".

Сообщается, что Байден пошел на существенные уступки немецкой стороне и позволил начать строительство новых газовых коммуникаций. При этом отмечается, что предшественник Байдена на посту главы Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп был категорически против строительства СП-2. А вот Байден решил заключить с Берлином тайную сделку и дал добро на возведение трубопровода.

Такая информация появилась в прессе благодаря секретным документам, которые предоставило немецкое Министерство экономики. Сообщается, что именно при Байдене было решено снять санкции и позволить оператору трубопровода, компании Nord Stream 2 AG избежать наказания.

В статье указано, что Байден руководствовался собственными интересами и рассчитывал за счет такого послабления расположить к себе немецких политиков. При этом сам руководитель вашингтонской администрации также негативно относился к российскому проекту, но решил позволить строительство, чтобы заработать очки в глазах властей Германии.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки сделали громкое заявление об атаках по России.

Источник: Süddeutsche Zeitung ✓ Надежный источник
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