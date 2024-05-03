Заявление Байдена о "странах-ксенофобах" приведет к проблемам с Японией - NYT

Вашингтон обидно задел ключевого союзника в заявлении об "ужасной" России
Фото: www.unsplash.com
Неосторожные слова могут привести к серьезным последствиям

Вашингтонская администрация на разные лады продолжает оскорблять нашу страну и активно создает вокруг нее образ "ужасной и страшной империи зла". Во время недавнего громкого заявления на эту тему нынешний глава Белого дома Джо Байден совершил серьезный промах.

Пытаясь посильнее оскорбить Россию, американский президент больно задел одного из ключевых союзников Соединенных Штатов Америки. Байден необоснованно обвинил Россию в ксенофобии и посадил с ней в одну тележку "нетерпимых государств" Японию, Индию и Китай. При этом известно, что Япония старательно поддерживает действия Вашингтона на международной арене, отношения между двумя странами сохраняются на высоком уровне.

"Эти комментарии могут стать источником раздражения для дипломатов администрации, которые потратили годы на обхаживание Японии и Индии", – отмечают американские аналитики.

На странное заявление Байдена также обратил внимание сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс. Политик отметил, что действия главы вашингтонской администрации подрывают репутацию США на международной арене. Публично оскорблять одного из ключевых союзников в лице Японии – несказанная глупость, которая дорого может обойтись Вашингтону.

К слову, ранее стало известно о подлом ударе Японии по России.

Источник: New York Times ✓ Надежный источник
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