Axios: Белый дом отменил встречу с Нетаньяху после резкого высказывания

Американцы в ярости: Белый дом отменил встречу с делегацией Израиля
Биньямин Нетаньяху. Кадр: YouTube.com
Отношения между странами в последнее время очень напряженные

Белый дом отменил встречу на высоком уровне между США и Израилем по Ирану, которая была запланирована на четверг. Причина – видео с заявлением израильского премьера Биньямина Нетаньяху, на котором он заявляет о приостановке американской военной помощи.

На своем выступлении политик заявил, что последние несколько месящев Вашингтон намеренно удерживал оружие и боеприпасы для Израиля и это, по его словам, немыслимо.

Подобное высказывание вызвало настоящую ярость в США. Сперва американцы выразили свое недовольство на официальном уровне, а после пошли дальше, отменив встречу между чиновниками обеих стран. Утверждается, что в этот момент некоторые представители израильской делегации как раз находились в пути в Вашингтон.

"Это решение ясно дает понять, что за подобные трюки есть последствия", – рассказали высокопоставленные источники.

Реакция администрации Байдена на опубликованное выдео была очень острой. Чиновников возмутила и шокировала неблагодарность со стороны премьера Израиля. 

Сейчас отношения между странами находятся в самой напряженной фазе за последние восемь месяцев. Этот инцидент стал вторым, когда встреча по иранскому стратегическому диалогу отменяется в последнюю минуту.

Источник: Axios

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