По всей Ливии взорвались сотни пейджеров членов "Хезболлах"

Люди лежали израненные на земле

Израиль устроиль массовую кибератаку на Ливан, которая привела к взрывам по всей стране. Неизвестным образом израильские специалисты смогли запрограммировать личные пейджеры членов "Хезболлы" на режим самодетонации. Эти устройства они использовали, поскольку считали их самым безопасным средством связи – на них несколько месяцев назад призвал перейти лидер движения, указав на риск взлома смартфонов.

Пейджеры взрывались в карманах, руках и сумках у многих людей по всему Ливану. В основном, это мужчины средних лет. На кадрах в соцсетях были видны сотни жертв атаки, лежащих на земле с рваными ранами и истекающие кровью.

По предположению специалистов, кибератака Израиля привела к резкому перегреву батареи в устройствах. Это в итоге и стало причиной взрыва.

Всего ранения различной степени тяжести получили более 2000 человек. Врачи сообщают, что у большинства пострадавших оторваны пальцы, кисти, пробит живот или ранения ног.

Официально Израиль не комментировал случившееся.