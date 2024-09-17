По всей Ливии взорвались сотни пейджеров членов "Хезболлах"

Израиль удаленно взорвал устройства в карманах жителей Ливии: сотни жертв
Фото: соцсети
Люди лежали израненные на земле

Израиль устроиль массовую кибератаку на Ливан, которая привела к взрывам по всей стране. Неизвестным образом израильские специалисты смогли запрограммировать личные пейджеры членов "Хезболлы" на режим самодетонации. Эти устройства они использовали, поскольку считали их самым безопасным средством связи – на них несколько месяцев назад призвал перейти лидер движения, указав на риск взлома смартфонов.

Пейджеры взрывались в карманах, руках и сумках у многих людей по всему Ливану. В основном, это мужчины средних лет. На кадрах в соцсетях были видны сотни жертв атаки, лежащих на земле с рваными ранами и истекающие кровью.

По предположению специалистов, кибератака Израиля привела к резкому перегреву батареи в устройствах. Это в итоге и стало причиной взрыва. 

Всего ранения различной степени тяжести получили более 2000 человек. Врачи сообщают, что у большинства пострадавших оторваны пальцы, кисти, пробит живот или ранения ног. 

Официально Израиль не комментировал случившееся.

Источник: Al Jazeera

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