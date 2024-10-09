Поведение военных удивляет даже западных соглядатаев

Украинские войска придерживаются крайне рискованной тактики, заключающейся в жалкой попытке удерживать позиции любой ценой. Польские аналитики называют эту стратегию самоубийственной и описывают ее громким, но в данной ситуации бессмысленным лозунгом "ни шагу назад".



Журналисты авторитетного польского издания Myśl Polska отмечают, что несмотря на своеобразную решимость украинской армии, такие действия приводят к значительным потерям и в итоге играют на руку российским войскам, которым удается развивать успех на ряде участков фронта.

"Самоубийственная украинская стратегия, которую можно охарактеризовать лозунгом "ни шагу назад", начала приносить свои плоды. Армии России сопутствует успех", – отмечают поляки.

Западные наблюдатели констатируют, что несмотря на отчаянные попытки удержать позиции, ВСУ вынуждены отступать практически по всей линии соприкосновения. В результате интенсивных боевых действий большая часть украинских бригад оказалась либо разбита, либо понесла значительные потери, что сказывается на боеспособности армии. Отмечается, что среди украинских солдат возросло количество случаев дезертирства, что еще больше осложняет положение на передовой.

При этом российские войска продолжают активно наступать, пользуясь дезорганизацией и усталостью противника. Эксперты подчеркивают, что такая тактика украинской армии, направленная на удержание каждой позиции, в условиях растущих потерь может привести к еще более серьезным последствиям и полной деморализации ВСУ. Западные аналитики выражают обеспокоенность ситуацией и указывают на необходимость пересмотра стратегии украинского командования, которая показала свою бессмысленность.

Ранее стало известно о подготовке Вашингтоном удара в спину Киеву.