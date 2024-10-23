WSJ: договор между Москвой и Пхеньяном содержал секретный пункт

Лидеры договорились о тесном сотрудничестве

Источник в российской разведке утверждает, что договор, подписанный между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном во время визита главы России в Пхеньян, содержал секретный пункт. Он подразумевал отправку около тысячи северокорейских солдат на Украину, чтобы они на российском опыте научились приемам ведения войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Осведомитель заявил, что часть военных уже прибыла в Россию, но их держат подальше от линии фронта. При этом солдатам на конкретном примере показывают, как войска справляются с логистикой и тактикой в зоне СВО, а также обучают их использованию беспилотников в боевых действиях.

Южнокорейская разведка сообщает, что во Владивостоке северокорейцам выдали российскую форму и расформировали в различные города по Дальнему Востоку для обучения. Аналитики полагают, что в перспективе их могут использовать как солдат на передовой, техников или простых рабочих.

"Никакие учения не могут воспроизвести реальный военный опыт, и это может принести дивиденды в случае, если будущий конфликт разыграется на Корейском полуострове", – объясняют мотивы Пхеньяна эксперты.

Другие специалисты указывают, что решение об отправке войск в Россию не является типичным для Ким Чен Ына. Более того, оно представляет серьезную опасность, поскольку солдаты, которые ни разу не бывали за границей, могут решиться на побег. Неясно, как лидер сможет поддерживать в них запал сражаться за другую страну, не имея для этого веских причин.

Ранее в Южной Корее раскрыли, как собираются ответить на отправку северокорейских солдат на сражение с Украиной.