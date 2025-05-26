Водолацкий: ВС РФ применит другое оружие при поставках Киеву дальнобойных ракет

Как Москва отомстит за поставку дальнобойных ракет Киеву
Фото: соцсети
На Западе отменили ограничения для украинских боевиков

Западные страны сняли ограничения на дальность действия передаваемого киевскому режиму оружия, и это может повлечь серьезные последствия. Как заявил российский парламентарий Виктор Водолацкий, в случае подтверждения информации о реальных поставках дальнобойных ракет, наша страна будет вынуждена задействовать иные виды вооружения, чтобы защитить свои города от ударов.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Берлин, Вашингтон, Лондон и Париж больше не ограничивают всушникам использование оружия дальнего радиуса действия. Высокопоставленный немец похвастался, что теперь Киев может наносить удары по целям в глубине территорий России.

Парламентарий, в свою очередь, подчеркнул, что если такие удары действительно начнутся, то задача Москвы – обеспечить безопасность российских населенных пунктов. Для этого, как отметил депутат, может быть задействовано "другое оружие", которое есть в арсенале России. Он указал, что страна располагает необходимыми средствами, способными предотвратить атаки на мирные города.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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