Саммиту G7 в Канаде угрожают дикие звери - Guardian

Организаторы не на шутку встревожены

В канадском Кананаскисе, где 16–17 июня проходит встреча государств–участников "Большой семерки", местная администрация столкнулась с нетипичной проблемой – угрозой со стороны агрессивных представителей фауны. Как пишут в прессе, особое беспокойство вызвали медведи гризли, обитающие в этом районе.

По данным издания, за последние недели в округе были зафиксированы случаи агрессивного поведения медведицы с двумя медвежатами, из-за чего пришлось временно перекрыть часть маршрутов. Позже было принято решение закрыть еще одну тропу после появления косолапого, которого "застукали", когда он питался останками животного.

"Была закрыта часть маршрута Питера Лоухида после того, как был замечен гризли, поедающий тушу", – указано в статье.

Местные экстренные службы уже разработали спецплан по предотвращению возможных инцидентов с нападениями на людей. В администрации заверили, что принимаются все меры для обеспечения безопасности участников мероприятия.

Как отмечает пресса, наряду с политическими вопросами, организаторам пришлось учитывать и возможные угрозы со стороны местной фауны, чтобы гарантировать защиту мировым лидерам.

К слову, ранее стало известно о подготовке провокаций против России к саммиту НАТО.