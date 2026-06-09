Мать Харламова сообщила о смерти мужа

Женщина убита горем

Семья известного российского лицедея Гарика Харламова понесла тяжелую утрату. Мать юмориста Наталья сообщила о смерти своего супруга и опубликовала нежное прощальное обращение, которое до глубины души тронуло подписчиков.

О случившемся горе женщина рассказала на просторах интернет-пространства. Она сообщила, что ушел из жизни ее любимый супруг, Гоча Малания, и поблагодарила его за годы, проведенные вместе, любовь, семью и детей. Убитая горем вдова сообщила, что они прожили вместе 35 лет и воспитали двоих детей. Подробности произошедшего она раскрывать не стала.

Известно, что в браке у супругов родились дочери Екатерина и Алина. После появления печальной новости подписчики начали массово оставлять слова поддержки и соболезнования семье.

История семьи Харламовых давно известна поклонникам артиста. Родители комика развелись, когда он был подростком. После расставания отец забрал сына с собой в США, где жил некоторое время. В этот период мать звезды построила новую семью и подарила жизнь двум дочерям-близнецам.

Спустя некоторое время Харламов вернулся из Америки в Россию. Сегодня многочисленные поклонники артиста выражают поддержку его близким, переживающим тяжелую потерю.

Ранее стало известно о зверском убийстве популярного артиста.