ТОП-7 продуктов для здоровья зубов

Хотите красивую улыбку? Ешьте яблоки и… шоколад!

О том, какие продукты зубы "любят" больше всего, рассказывает врач-стоматолог, основатель проекта Revyline, Максим Обушенков.



Главный враг эмали – разрушающие ее кислоты. Они содержатся в пище, их выделяют кариесогенные бактерии. Соответственно, наиболее полезные продукты – те, которые нейтрализуют воздействие кислот и насыщают эмаль необходимыми микроэлементами. Список таких продуктов может быть разным, остановимся на семи пунктах.

Рыба

У людей, в рационе которых регулярно присутствует рыба, риск пародонтоза снижается минимум на 25%.

В рыбе содержатся омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которые очень важны для здоровья десен.

Кроме того, рыба и морепродукты восполняют запас фосфора, фтора, витамина D.

Орехи

Выбирайте разные варианты, ведь каждый из них по-своему хорош. Так, в миндале много фосфора и магния, в кешью – полезных для десен жирных кислот и антибактериальных соединений.

Совет: поскольку в орехах содержится фитиновая кислота, мешающая усвоению кальция, то перед употреблением их стоит замочить на несколько часов. Кислота разрушится, а ценные микроэлементы сохранятся.

Зелень

В разных видах зелени много фосфора, кальция, витаминов, фолиевой кислоты и т.п. Такая комбинация снижает кислотность в полости рта и укрепляет эмаль.

Сыр

Отдавайте предпочтение твердым сортам сыра: они богаты казеином и фосфатами, которые восстанавливают зубную эмаль. Сыр повышает содержание кальция в эмали и увеличивает объем слюны, что важно для профилактики кариеса и болезней десен.

Яблоки и морковь

Иными словами – умеренно сладкие, твердые овощи и фрукты. При их жевании происходит механическое удаление мягкого налета, массаж десен и стимуляция слюноотделения.

Шоколад

Речь идет о горьком шоколаде с высоким содержанием какао и с минимальным количеством сахара. В какао есть антибактериальные компоненты, а экстракт масла какао обволакивает зубы защитной пленкой.

Но помним про умеренность! 2-3 небольших кусочков будет достаточно.

Вода

Именно вода – основной компонент слюны. С водой наш организм получает столь необходимые для эмали фториды, в вода смывает налет и кислоты с поверхности зубов.

При этом дефицит употребления воды приводит к уменьшению образования слюны, что является прекрасным условием для развития бактерий.

Рекомендовано полоскать рот водой после каждого приема пищи, если нет возможности почистить зубы.

А вот от сладкой газировки и конфет, особенно липких, долго остающихся на эмали, лучше отказаться! Бактерии будут рады такому "угощению", но вам результат вряд ли понравится.

И, конечно, регулярно посещайте стоматолога и тщательно ухаживайте за зубами дома, используя не только щетку и пасту, но и средства дополнительной гигиены: в первую очередь – ирригатор, а также зубную нить, ершики и т.д.