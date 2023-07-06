Глава Центробанка публично поспорила с Песковым

Глава Центробанка публично поспорила с Песковым
Эльвира Набиуллина. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Взгляды госслужащих не сошлись

Ситуация в финансовом секторе тревожит многих жителей нашей страны. В последнее время рубль серьезно сдал свои позиции и продолжает дешеветь. В экспертном сообществе предлагают разные объяснения причин такого развития событий. Любопытный спор на эту тему разгорелся между руководительницей Центрального банка нашей страны Эльвирой Набиуллиной и официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым.

По мнению пресс-секретаря российского лидера, серьезные колебания курса рубля стали результатом финансовых спекуляций. Как известно, сегодня торговые операции закрылись на значениях 91 рубль за американский доллар и 98 рублей за европейскую валюту.

Однако Набиуллина отказалась соглашаться с такой полицией. Руководительница регулятора подчеркнула, что главным фактором, который влияет на скачки курсов валют, является динамика внешней торговли.

Набиуллина пояснила, что в последнее время экспортные показатели резко снизились, при этом сохраняется высокий импорт. Мы продолжаем покупать зарубежную продукцию, и вместе с тем продаем значительно меньше, чем раньше. Это и влияет на стабильность рубля.


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