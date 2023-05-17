Россия нанесла неожиданный удар по Финляндии

Россия нанесла неожиданный удар по Финляндии
Фото: www.unsplash.com
В Хельсинках весьма опечалены произошедшим

Власти Финляндии утверждают, что стали жертвой "вероломной" атаки нашей страны. Хельсинки пожаловались, что банковские счета финских представительств в Российской Федерации заморожены.

Такой информацией поделились в главном внешнеполитическом ведомстве этой европейской страны. Финнов весьма печалит тот факт, что они потеряли возможность пользоваться денежными средствами своих представительств. Все счета заморожены, проведение транзакций по ним невозможно.

Финские власти подчеркнули, что считают произошедшее "очень серьезным" вопросом, Хельсинки уже проводят соответствующее расследование.

Напомним, в прошлом месяце финны неожиданно решили заморозить счета Российского центра науки и культуры, расположенного в столице этой европейской страны.

К слову, недавно местные жители высмеяли стену, которую Хельсинки старательно возводят, дабы отгородиться от России. Заборчик напомнил людям ограждения детских садиков.

Источник: Helsingin sanomat ✓ Надежный источник
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