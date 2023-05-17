"Садовый заборчик": финнов удивил странный вид стены от России

Европейцы грозились раз и навсегда отгородиться от нашей страны

Некоторое время назад финские власти пафосно объявили, что возведут мощную стену на границе с нашей страной. Однако реализация этой амбициозной задумки насмешила даже местных жителей. Неказистый вид так называемой стены заставил европейцев хохотать.



Впечатлениями от увиденного поделилась известная местная журналистка Иида Халликайнен. Женщина рассказала, что хваленое ограждение напоминает людям скромный садовый заборчик, который не способен выполнять какие-либо защитные функции, передает информационный ресурс РИА ФАН.



Как добавляет телеканал "360", реальное воплощение оказалось очень далеким от изначальных обещаний. Финское правительство заверяло, что возведет на востоке страны мощное ограждение, которое будет защищать государство от "коварных русских". По факту же все выглядит весьма неубедительно.



Журналистка пишет, что стенка больше походит на декоративный садовый заборчик или ограждение для детского садика, передает "Радио 1".



При этом отмечается, что Хельсинки планирует возвести порядка двух сотен километров ограждения и потратит на это почти 400 миллионов евро.

